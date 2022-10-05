Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до самого низкого значения

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,67, что является самым низким показателем за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор оказался ниже единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством случаев заражения.

Так, в Ростовской области он составил 0,45, в Свердловской - 0,48, в Пермском крае - 0,49, в Самарской области - 0,52, в Подмосковье - 0,56.

В Москве коэффициент увеличился до 0,6, в Красноярском крае - до 0,85. В Нижегородской и Воронежской областях он опустился до 0,65. В Петербурге этот показатель остался на уровне 0,97.