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3 часа назад

Коэффициент распространения ковида в РФ опустился до самого низкого значения за пандемию

ТАСС

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,67, что является самым низким показателем за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до самого низкого значения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Индикатор оказался ниже единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством случаев заражения.

Так, в Ростовской области он составил 0,45, в Свердловской - 0,48, в Пермском крае - 0,49, в Самарской области - 0,52, в Подмосковье - 0,56.

В Москве коэффициент увеличился до 0,6, в Красноярском крае - до 0,85. В Нижегородской и Воронежской областях он опустился до 0,65. В Петербурге этот показатель остался на уровне 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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