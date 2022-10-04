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1 час назад

Гастроэнтеролог Морозова: коронавирус маскируется под кишечные расстройства

Ura.Ru

Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

Врач Морозова: COVID-19 маскируется под кишечные расстройства
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Подштамм „Кентавр“ можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея», — цитирует Морозову «Газета.ru».

При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать этого явления необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее стало известно, что уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Вместе с тем, некоторые штаммы коронавируса могут повлечь развитие постковидных симптомов чаще, чем другие, пишут «Дни.ру». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа.

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Коронавирус,Наталья Морозова,Роспотребнадзор,
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