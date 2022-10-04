Врач предупердил о риске ослабления зрения из-за коронавируса

«К сожалению, COVID-19 иногда может иногда поражать и глаза. В нашей практике были такие случаи. Он может поражать как роговицу, так и структуры глазного дна. Во время болезни могут наблюдаться светобоязнь, боль в глазах, зуд, воспаление конъюнктивы. Симптомы могут сохраняться и после болезни. Большинство жалоб не совсем специфичны для COVID-19 - они возникают у пациентов и при других заболеваниях. Однако коронавирус связан с повышенным риском тромбоза, который также может поражать глазные сосуды», - сказал он.