Врач предупердил о риске ослабления зрения из-за коронавируса

Глаза могут быть поражены коронавирусной инфекцией, предупреждает кандидат медицинских наук, офтальмолог высшей категории Иван Пронкин.
При коронавирусе могут пострадать глаза. Симптомы варьируются от воспаления во время болезни до ухудшения зрения. Об этом рассказал заведующий отделением терапевтической офтальмологии МРТЦ «Микрохирургия глаза» офтальмолог Иван Пронкин.
«К сожалению, COVID-19 иногда может иногда поражать и глаза. В нашей практике были такие случаи. Он может поражать как роговицу, так и структуры глазного дна. Во время болезни могут наблюдаться светобоязнь, боль в глазах, зуд, воспаление конъюнктивы. Симптомы могут сохраняться и после болезни. Большинство жалоб не совсем специфичны для COVID-19 - они возникают у пациентов и при других заболеваниях. Однако коронавирус связан с повышенным риском тромбоза, который также может поражать глазные сосуды», - сказал он.