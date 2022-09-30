Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
52 минуты назад

Иммунолог Крючков перечислил последствия COVID-19, сокращающие жизнь

Мира Маркина

Первые серьезные изменения в состоянии здоровья пациенты, переболевшие коронавирусом, могут заметить уже в течение года после инфицирования. О случаях, когда COVID-19 влияет на продолжительность жизни, “Москве 24” рассказал к.м.н. и иммунолог Николай Крючков.

Врач перечислил последствия COVID-19, сокращающие жизнь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В группе риска находятся люди, у которых во время болезни возникли поражения легких, нервной и сердечно-сосудистой систем.

“Первый, второй, третий год – по сути дела, самые значительные риски могут быть в это время”, – предупредил медик.

Если зафиксированы нарушения в процессе свертываемости крови, то увеличивается риск тромбоза. А он в свою очередь влияет на развитие таких патологических состояний, как инфаркт и инсульт.

Серьезное поражение легких нередко приводит к гипоксии из-за недостаточного уровня кислорода в крови. И это тоже может представлять смертельную опасность.

Косвенные причины гибели пациента из-за ковида связывают с поражениями нервной системы. Например, если нарушено внимание, а краткосрочная память стала подводить.

“Например, может увеличиться число случаев попадания в ДТП. Или человек работает на заводе (..) и рискует в большей степени, потому что становится менее внимательным”, – объяснил иммунолог.

Ранее “Рамблер” писал о самых редких симптомах COVID-19.

Коронавирус,Николай Крючков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители