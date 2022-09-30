Врач перечислил последствия COVID-19, сокращающие жизнь

Первые серьезные изменения в состоянии здоровья пациенты, переболевшие коронавирусом, могут заметить уже в течение года после инфицирования. О случаях, когда COVID-19 влияет на продолжительность жизни, “Москве 24” рассказал к.м.н. и иммунолог Николай Крючков.

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В группе риска находятся люди, у которых во время болезни возникли поражения легких, нервной и сердечно-сосудистой систем.

“Первый, второй, третий год – по сути дела, самые значительные риски могут быть в это время”, – предупредил медик.

Если зафиксированы нарушения в процессе свертываемости крови, то увеличивается риск тромбоза. А он в свою очередь влияет на развитие таких патологических состояний, как инфаркт и инсульт.

Серьезное поражение легких нередко приводит к гипоксии из-за недостаточного уровня кислорода в крови. И это тоже может представлять смертельную опасность.

Косвенные причины гибели пациента из-за ковида связывают с поражениями нервной системы. Например, если нарушено внимание, а краткосрочная память стала подводить.

“Например, может увеличиться число случаев попадания в ДТП. Или человек работает на заводе (..) и рискует в большей степени, потому что становится менее внимательным”, – объяснил иммунолог.