Иммунолог предрек всплеск заболеваемости COVID осенью

«Нынешняя волна заболеваемости COVID продолжается с конца июля, предыдущие волны осеннего и зимнего периода также были достаточно долгими, длились по нескольку месяцев. На мой взгляд, колебания статистики связаны с тем, что большое количество ОРВИ не регистрируются как ковидные. И дети, и взрослые сейчас реже обращаются за помощью в медучреждения, предпочитая заниматься самолечением. Даже если COVID подтверждает купленный в аптеке экспресс-тест, такие заболевания не попадают в статистику, если пациенты не вызывают врача. Волнообразного спада ждать не стоит, но вполне возможно, что через несколько месяцев мы вернемся к летним цифрам, когда заболеваемость упала до 2500 случаев в сутки», — сказал медик.