Что нужно знать пожилым людям при вакцинации от коронавируса

У пожилых людей есть больший риск негативных последствий из-за перенесенного коронавируса. Поэтому врачи советуют ставить прививки, а не избегать их. Роспотребнадзор разобрался, какие есть особенности вакцинации.

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Можно ли ставить прививку от коронавируса, если есть заболевания?

Рекомендации тут для всех едины: прививку нельзя ставить при остром вирусном заболевании – ОРВИ, гриппе и других, а также при обострении хронических болезней.

Если есть сердечные заболевания или онкология, стоит обратиться к врачу заранее. Но также важно сказать перед прививкой о наличии заболеваний.

Как я буду чувствовать себя после прививки?

Прививку ставят в плечо, и в месте укола может появиться зуд. Также организмы по-разному реагируют на лекарство: у некоторых наблюдается слабость, ломота в костях, температура. Однако все симптомы проходят самостоятельно в течение 3-х дней.

Как скоро сформируется иммунный ответ?

У пожилых людей иммунный ответ формируется дольше из-за того, что нет достаточного количества активности, есть заболевания или дефицит витаминов и минералов. Прививаться стоит после того, как переболели или через 6 месяцев после получения отрицательного ПЦР-теста.

Как быть с лекарствами и другими прививками?

Совмещать вакцину с лекарствами можно, ничего плохого не случится. Однако некоторые лекарства могут снизить выработку антител. Что касается прививок от гриппа, то их можно поставить либо в один день, но в разные места, либо подождать месяц и потом ставить вторую прививку.

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