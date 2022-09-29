Ученые из Калифорнийского университета научились определять риск длительного течения COVID-19 по анализу крови. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine.

Специалисты провели анализ плазмы крови 54 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, и 102 участников, которые не болели. Аномально высокие уровни 12 белков у инфицированных SARS-CoV-2 доказали, что показатели варьируется от тяжести симптомов.

Далее с помощью алгоритма искусственного интеллекта удалось идентифицировать группу риска с продолжающимися симптомами спустя год после заражения.

Отмечается, что испытания продолжатся, но на уже более широкой выборке.