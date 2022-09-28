Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что ощущение постоянной усталости при коронавирусе может возникать по разным причинам. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

По словам медика, коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также нервную систему. Абакумов отмечает, что даже при бессимптомном течении болезни человек не чувствует себя бодрым и энергичным.

Эксперт рассказал про поствирусную астению, это состояние, которое сопровождается слабостью, вялостью, раздражительностью и недомоганием. Абакумов заявил, что причина такого состояния кроется в том, что при коронавирусной инфекции в организме вырабатывается большое количество биологически активных веществ — цитокинов:

"В среднем у 75 человек на каждые 100 тысяч заболевших COVID-19 случается цитокиновый шторм, волны которого могут сопровождать человека довольно долгое время".

Также одной из причин усталости медик назвал повреждение нервных клеток, интоксикацию организма вирусом, нарушение функции печени.

Специалист отметил, что "рецептов" немедленного возвращения утраченного чувства счастья и энергичности после перенесенной коронавирусной инфекции нет. Но есть ряд методов для постепенного восстановления, например, полноценный сон, курс массажа, сокращение никотина, кофеина и алкоголя, тренировка памяти, общение с близкими.

Загрузка…