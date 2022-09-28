Оценена возможность искусственного происхождения COVID-19

«В этом плане я, как и большинство вирусологов, являюсь сторонником естественного происхождения. Все вот эти предположения по поводу искусственного создания из разных вариантов носят абсолютно претенциозный характер, во много политически мотивированный. Нет каких-то особых причин для того, чтобы считать, что это действительно вирус искусственного происхождения», — прокомментировал Альховский.