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38 минут назад

Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса

Lenta.ruиещё 4

Тошнота, рвота и диарея стали самыми редкими симптомами последних штаммов COVID-19, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Редкий симптом он назвал в беседе с Ura.ru.

Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, иногда при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ. «Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение», — заверил Волчков.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заражения новой коронавируской инфекцией. Он заявил, что поставить точный диагноз помогут специфические методы исследования — полимеразная цепная реакция (ПЦР-тест) и серологическая реакция для выявления антител.

Коронавирус,Павел Волчков,Александр Бутенко,
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