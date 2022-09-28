Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса

По его словам, иногда при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ. «Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение», — заверил Волчков.