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4 часа назад

Названа дата окончания пандемии COVID

РИА "ФедералПресс"

Пандемия коронавируса может окончиться до конца года. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Названа дата окончания пандемии COVID
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У меня впечатление, что с отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев. Дальше, скорее всего, будет решение об отмене», – пояснил специалист.

По его словам, заразность и летальность вируса будет снижаться. Анатолий Альтштейн добавил, что такие меры безопасности как дистанцирование, вакцинация, ношение масок в людных местах должны сохраняться, пишут «Известия».

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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