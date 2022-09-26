Названа дата окончания пандемии COVID

Пандемия коронавируса может окончиться до конца года. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«У меня впечатление, что с отменой пандемии стоит повременить еще несколько месяцев. Дальше, скорее всего, будет решение об отмене», – пояснил специалист.
По его словам, заразность и летальность вируса будет снижаться. Анатолий Альтштейн добавил, что такие меры безопасности как дистанцирование, вакцинация, ношение масок в людных местах должны сохраняться, пишут «Известия».