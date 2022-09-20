В Китае изобрели маску для обнаружения коронавируса

Китайские исследователи создали защитную маску для лица, в которую встроен набор чипов и датчиков, способный фиксировать следы присутствия частиц коронавируса в воздухе. Первые испытания данной системы были опубликованы в статье в журнале Matter.

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«Наша маска особенно хорошо справляется со своими обязанностями в помещениях с плохой вентиляцией, в том числе в лифтах и тесных комнатах, где риск заражения особенно высок. В будущем, ее электронную часть можно будет приспособить для обнаружения других новых патогенов», — заявил научный сотрудник Университета Тунцзи в Шанхае (Китай) Фан Инь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

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После изначального скепсиса со стороны ВОЗ в феврале и марте 2020 года, маски и респираторы начали широко использоваться для замедления распространения коронавируса во всех странах мира. Их широкое применение пока не привело к полной остановке мировой пандемии, что породило массу дискуссий о том, насколько эффективны подобные средства защиты.

Большинство ученых при этом сейчас уверено в том, что применение масок помогло заметно снизить скорость распространения SARS-CoV-2. Это, однако, не привело к исчезновению стихийного движения «антимасочников», скептически относящихся к необходимости использования данных систем персональной защиты.

Маска-детектор

Фан Инь и его коллеги разработали новый тип масок, который, как надеются ученые, привлечет внимание не только сторонников, но и противников этих средств персональной защиты. Созданная ими маска не только препятствует проникновению вируса в органы дыхания человека, но и фиксирует появление частиц SARS-CoV-2 в окружающей среде.

Она представляет собой маску с уровнем защиты N95, внутрь которой встроен набор гибких электронных чипов, а также емкости с ионными гелями и специализированными датчиками. Их поверхность покрыта молекулами, способными избирательно соединяться с поверхностью частиц коронавируса, а также двух разных штаммов гриппа.

Когда вирус соединяется с поверхностью маски, это приводит к значительным изменениям в электрических характеристиках ионного геля, с которым контактируют встроенные в маску вирусные датчики. Эти сдвиги распознаются электронными чипами и передаются на смартфон или другое принимающее устройство.