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22 минуты назад

В ВОЗ призвали страны подготовиться к возможному появлению нового штамма коронавируса

Газета.Ruиещё 5

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов заявил, что системы здравоохранения стран должны быть готовы к возможному появлению нового и более опасного штамма коронавируса. Мероприятие транслировалось на странице ВОЗ в Twitter.

ВОЗ призывает готовиться к новому штамму коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что в мире улучшается ситуация с COVID-19, однако значительная часть населения планеты все еще не вакцинирована. По его словам, неизвестно, как вирус продолжит эволюционировать, а из-за снижения числа исследований генома коронавируса не удается оперативно обнаруживать новые варианты и изучать их характеристики.

"Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может заставить нас отступить. Следует сохранять бдительность. Системы здравоохранения должны быть готовы отреагировать", — сказал Райан.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая также приняла участие в сеансе вопросов и ответов, согласилась с коллегой в том, что коронавирус продолжит циркулировать и меняться, однако какие будут у него характеристики ученым на текущий момент неясно. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с более серьезной пандемией через несколько лет.

Коронавирус,Майкл Райан,Антониу Гутерриш,ВОЗ,ООН,
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