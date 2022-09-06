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3 часа назад

ПЦР-тесты — прошлый век! Коронавирус научились определять по голосу

Ferra.ruиещё 1

Несмотря на то, что шумиха вокруг COVID-19 в последнее время поутихла, вирус, на самом деле, никуда не делся. В свою очередь учёные продолжают работать над различными способами его обнаружения.

Коронавирус научились определять по голосу
Фото: ferra.ruferra.ru

С 2020 года одним из самых популярных методов в этих целях был ПЦР-тест. Но, как пишут наши коллеги из Daily Mail, международная группа учёных изобрела новую технологию, способную определять коронавирус по голосу. В её основе лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

По словам экспертов, свежая разработка требует не менее одной минуты для получения результатов анализа. Стоит, правда, отметить, что результаты, полученные таким образом, могут быть менее точны, чем при экспресс-тесте.

Многообещающие результаты свидетельствуют о том, что простые записи голоса и точно настроенные алгоритмы искусственного интеллекта потенциально могут обеспечить высокую точность в определении того, у кого из пациентов есть инфекция COVID-19. Соавтор разработки

Коронавирус,
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