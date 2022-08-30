Иммунолог заявил рисках появления суперштамма COVID-19

Штамм «омикрон» пока является самым заразным штаммом с начала пандемии коронавируса, и его контагиозность только растет. Предел заразности близок, но может появиться новый суперштамм.

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Летальность «омикрона» несравнимо меньше, чем летальность предыдущих штаммов, например, штамма «дельта», заявляют иммунологи и инфекционисты. Тем не менее, осложнений при заражении им исключать нельзя. От негативного развития событий защитит вовремя проведенная вакцинация и ревакцинация.

«Сейчас появляются новые подвиды «омикрона» – BA.4.6, который распространен в Европе, и новые поколения BA.5. Их заразность еще выше, чем у предыдущих вариантов, как и способность уходить от иммунитета»,

– прокомментировал «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

Эволюционно эти подвиды более совершенны, поскольку cформировались в Европе, где процент коллективного иммунитета был высок, продолжает иммунолог. Вероятно, предел контагиозности, то есть предел заразности штаммов COVID-19 и их разновидностей, уже достигнут.

При этом есть и другой сценарий развития событий. «В организмах животных и людей с иммунодефицитами может эволюционировать «дельта», патогенность которой очень высока. Есть риск формирования суперштамма», – предположил Николай Крючков.

Людям не стоит расслабляться и забывать о коронавирусе: нужно носить маски в общественных местах и своевременно вакцинироваться, поскольку это умешает «входящую» дозу вируса и облегчает течение заболевания, сходятся во мнении специалисты.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области продолжает расти. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено более 533 новых случаев, 69 из них – у детей. Скончалась женщина в возрасте 82 года.