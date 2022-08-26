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1 час назад

Биолог Баранова заявила о скором прохождении пика волны COVID-19

runews24.ru

Россия преодолеет пик волны COVID-19 к началу осени еще до 1 сентября. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Специалист отметила, что быстрому спаду заболеваемости способствует солнце, под действием которого вирус ослабевает.

Биолог заявила о скором прохождении пика волны COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru

Но биолог предупредила о начале сезона заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом. Это болезнь грязных рук, которую тяжело переносят дети. Взрослые заболевают реже и без осложнений, уточнила биолог.

По мнению Барановой, пик волны РСВ в этом году придется не на привычное время – июль-август, а на начало учебного года. Причина сдвига сезона РСВ – коронавирус.

Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,
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