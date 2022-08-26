Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, чем опасна жара для пациентов с постковидным синдромом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, людям с повреждениями легких в результате перенесенной коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу в жаркую погоду.

Жемчугов подчеркнул – жара сильнее всего влияет на течение постковидного синдрома у пациентов с рубцами легких и нарушенной из-за них подвижностью парного органа. Как отмечает иммунолог, жара ухудшает протекание постковидного синдрома у таких пациентов.