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1 час назад

Эксперт объяснил, чем опасна жара для пациентов, перенесших COVID-19

Мира Маркина

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, чем опасна жара для пациентов с постковидным синдромом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, людям с повреждениями легких в результате перенесенной коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу в жаркую погоду.

Жемчугов подчеркнул – жара сильнее всего влияет на течение постковидного синдрома у пациентов с рубцами легких и нарушенной из-за них подвижностью парного органа. Как отмечает иммунолог, жара ухудшает протекание постковидного синдрома у таких пациентов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, повлечет ли подъем заболеваемости ковидом рост летальности.

Коронавирус,Видео,Владислав Жемчугов,
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