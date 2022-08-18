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1 час назад

В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19

Lenta.ruиещё 3

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19, заявив, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений. Его слова приводит РИА Новости.

В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, такая рекомендация направлена на борьбу с пандемий коронавируса и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, однако не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте.

Ученый добавил, что эксперты рекомендовали применить второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.

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