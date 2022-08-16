Россиянам порекомендовали вернуться к ношению масок

Носить маски в общественных местах, закрытых помещениях и транспорте рекомендовали в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости. Соответствующее письмо направлено в территориальные органы и организации ведомства по итогам наблюдений за всплеском заболеваемости, зафиксированным в течение первой половины августа.

Согласно заявлению, сделанному в пресс-службе Роспотребнадзора, рекомендовать возвращение масочного режима будут не всем субъектам РФ. А только тем, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. В частности, это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Поскольку на сегодняшний день 48,6% выявленных случаев коронавируса в стране приходится на отмеченные территориальные единицы.

Вадим Покровский, доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН, в беседе с журналистами радио Sputnik призвал ввести масочный режим в первый день учебного года. Он аргументировал свою позицию тем, что в период возвращения населения из отпусков и каникул, может наблюдаться подъем заболеваемости.

“Поэтому лучше ввести масочный режим в сентябре, тогда ситуация поздней осенью будет лучше”, – подчеркнул эксперт.

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