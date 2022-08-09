Врач напомнила о важности вакцинации против COVID-19

Заведующая гериатрическим центром госпиталя для ветеранов войн Ольга Мусаилова отметила, что пациенты пожилого возраста относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19.

Ольга Мусаилова сделала акцент на том, что у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.