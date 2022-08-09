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20 минут назад

Врач напомнила о важности вакцинации против COVID-19

Пенза-Обзор

Заведующая гериатрическим центром госпиталя для ветеранов войн Ольга Мусаилова отметила, что пациенты пожилого возраста относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19.

Врач напомнила о важности вакцинации против COVID-19
Фото: Пенза-обзорПенза-обзор

Ольга Мусаилова сделала акцент на том, что у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

«С учетом угроз, которые несет COVID-19 для здоровья и качества жизни людей, особенно пожилого и старческого возраста, принимая во внимание доступные на текущий момент научные данные, данная возрастная группа считается приоритетной для вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — пояснила она.

По словам Ольги Мусаиловой, люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов.

Для вакцинации граждан старшего возраста используется вакцина «Гам-Ковид-Вак».

«Полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после прививки», — сказала Ольга Мусаилова.

Коронавирус,
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