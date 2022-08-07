Повлечет ли подъем заболеваемости COVID-19 рост летальности

Врач-инфекционист Николай Малышев оценил риски роста летальности в связи с очередной волной повышения заболеваемости коронавирусом, его слова передает ТАСС.
Специалист заявил, что заболевание сейчас проходит в целом легче, а это говорит о том, что опасения по поводу роста летальности излишни.
"Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, менее патогенны, то есть менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится", – подытожил врач.
Также Малышев отметил, что пик заболеваемости скорее всего придется на конец августа – начало сентября.
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