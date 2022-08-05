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2 часа назад

Иммунолог объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19

Мария Иглина

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что негативные последствия коронавируса с каждым заражением проявляют себя все ярче. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Известиями".

Иммунолог объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, отметил медик, опасность повторного заражения кроется в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит к более серьезным последствиям.

Если говорить о нервной системе, то это "туман в голове", головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия:

"Кроме того, это потливость, учащенное сердцебиение. У некоторых людей выпадают волосы и пропадает обоняние".

Однако эксперт отметил, что с появлением омикрон-штамма такие побочные явления стали проявляться реже. При этом Крючков добавил, что на сегодняшний день случаи повторного заражения коронавирусом встречаются чаще. Это он связал с тем, что "омикрон" формирует гораздо более слабый иммунитет, чем другие штаммы.

От тяжелого течения коронавируса может защитить ревакцинация, заключил медик.

Ранее вирусолог объяснил, как сейчас проявляется COVID-19.

Коронавирус,Николай Крючков,
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