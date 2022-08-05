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26 минут назад

Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19 в России

Lenta.ru

На пике новой волны COVID-19 в России суточный прирост числа заболевших может вырасти до 50 тысяч человек. Об этом заявил вирусолог, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова приводит РИА Новости.

Спрогнозировано число заболевших на пике новой волны COVID-19 в РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Альтштейна, прогнозировать число заболевших очень сложно, однако вряд ли оно сравняется с зимними показателями, когда число ежедневно фиксируемых случаев превышало 200 тысяч.

«Скорее всего, [будет фиксироваться] порядка 45-50 тысяч», — предрек вирусолог.

Ранее главный санитарный врач России также предрекла рост заболеваемости COVID-19 из-за подвидов омикрона.

Инфекционист Николай Малышев предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,Николай Малышев,
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