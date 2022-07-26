Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Выявлен новый когнитивный сбой после легкой формы COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 3

Легкая форма коронавирусной инфекции может вызывать нарушения способностей к рисованию. К такому выводу пришли бразильские ученые Федерального университета Минас-Жерайса, Института Рене Рашу и Федерального университета Валес-ду-Жекитиньона и Мукури, итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Выявлен новый когнитивный сбой после легкой формы COVID-19
Фото: nsn.fmnsn.fm

Коллектив специалистов исследовал случаи более 300 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР-теста на инфекцию.

Ученые оценивали психическое здоровье, историю неврологических симптомов посредством онлайн-опросов и особых шкал. Затем пациенты прошли анализ крови, МРТ, позитронно-эмиссионную томографию головного мозга, осмотры у офтальмолога и невролога.

Как выяснилось, около четверти участников продемонстрировали плохие результаты при прохождении теста комплексной фигуры Рея-Остеррица — методики, при которой испытуемому необходимо срисовать изображение и после воспроизвести его по памяти.

По данным экспертов, опрошенных Известиями, такие когнитивные проблемы влияют еще и на навыки ориентации в пространстве.

Как отметила аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина, нарушение зрительно-пространственного восприятия характеризуется нарушением способности собирать части в целый объект.

«Предполагается, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесенной коронавирусной инфекции, связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга»,

— подчеркнула специалист.

Как отмечают эксперты, многие легкие постковидные симптомы проходят сами в среднем через 6-8 месяцев, однако лучше обратиться за помощью к медикам. Для восстановления когнитивной сферы необходим отдых санаторного типа, избавление от стрессов, тренировки мозга.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители