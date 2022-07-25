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2 часа назад

Вирусолог призвал создавать назальные вакцины от коронавируса

Вечерняя Москва

В России стоит продолжать работу над созданием новых вакцин от коронавируса, так как старые, несмотря на сокращение летальных случаев, все равно не защищают от заражения. Такое мнение высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог призвал создавать назальные вакцины от COVID
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кроме того, вирус продолжает мутировать, появляются новые разновидности, сильно изменился антигенный спектр.

— Лучше развивать назальные вакцины, так как входными воротами для вируса является слизистая. Поэтому если иммунизация проводится через нее, то, кроме обычного полноценного иммунитета, дополнительно формируется и слизистый иммунитет, что, конечно, улучшает защиту, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Коронавирус,Александр Чепурнов,
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