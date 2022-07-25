Вирусолог призвал создавать назальные вакцины от COVID

— Лучше развивать назальные вакцины, так как входными воротами для вируса является слизистая. Поэтому если иммунизация проводится через нее, то, кроме обычного полноценного иммунитета, дополнительно формируется и слизистый иммунитет, что, конечно, улучшает защиту, — пояснил эксперт в комментарии НСН.