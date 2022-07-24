Названы симптомы "кентавра"

Британские эксперты рассказали об основных симптомах, которые могут указывать на то, что человек заразился "кентавром", подвидом "омикрон"-штамма COVID-19.

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Как рассказали вирусологи, сейчас "кентавр" еще мало изучен по сравнению с другими штаммами и подвидами, однако можно сказать, что он не так опасен, как его предшественники. Также уже известны его основные симптомы.

В целом они схожи с теми, что были у прошлых штаммов, однако основным симптомом в этой вариации стала боль в горле, отмечает профессор Тим Спектор. В случае, если она появилась у человека, следует незамедлительно обратиться к медикам.