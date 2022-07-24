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3 часа назад

Зарубежные специалисты назвали симптомы "кентавра"

Vse42.ru

Британские эксперты рассказали об основных симптомах, которые могут указывать на то, что человек заразился "кентавром", подвидом "омикрон"-штамма COVID-19.

Названы симптомы "кентавра"
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказали вирусологи, сейчас "кентавр" еще мало изучен по сравнению с другими штаммами и подвидами, однако можно сказать, что он не так опасен, как его предшественники. Также уже известны его основные симптомы.

В целом они схожи с теми, что были у прошлых штаммов, однако основным симптомом в этой вариации стала боль в горле, отмечает профессор Тим Спектор. В случае, если она появилась у человека, следует незамедлительно обратиться к медикам.

Также к симптомам "кентавра" относят осиплость голоса, кашель, насморк, головную боль. Реже проявляется дискомфорт в глазах, потеря обоняния, озноб, лихорадка и боль в груди, сообщает ФАН.

Коронавирус,Тим Спектор,
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