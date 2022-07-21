Нужна ли ревакцинация от COVID-19 при росте заболеваемости и появлении новых штаммов

Как и предупреждали эксперты, коронавирус никуда не ушел, он по-прежнему с нами. «Рамблер» рассказывает, ждать ли следующей волны COVID-19, нужна ли повторная вакцинация и кому она показана.

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Сухая статистика

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За истекшие сутки в Росси были госпитализированы 1195 пациентов с коронавирусом, это на 7,7 процента больше, чем в предыдущий день. В 11 регионах ситуация остается без изменений, в 37 регионах количество заболевших растет, а в других 37 регионах пока снижается. Но тенденция такова: начиная с 12 июля количество выявленных случаев выросло с 3002 до 6391. Это

значит, что вирус никуда не ушел, а все еще остается с нами.

Меры безопасности

О введении масочного режима на официальном уровне речи пока не идет. Но некоторые врачи уже рекомендуют надевать маску при входе в общественные помещения — магазины, поликлиники, МФЦ, вокзалы и так далее. Стандартная рекомендация, которая не теряет своей актуальности в любых ситуациях, — регулярно мыть руки и избегать скопления людей. Другими словами — гигиена и социальная дистанция помогут снизить риск заражения многими инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.

Новый штамм коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зафиксирован в Индии. Он получил название «Кентавр» и начала быстро распространяться по миру. В России было зарегистрировано пять случаев заражения новым штаммом. Как сообщил Роспотребнадзор, в ближайшее время эксперты смогут выяснить, чем он отличается от «Омикрона» и других вариантов, и дать новые рекомендации.

Группы риска

Тем, кто входит в группы риска, следует отнестись к своему здоровью с максимальным вниманием. Вы в группе риска, если:

у вас есть хронические заболевания: сахарный диабет, гипертензия, почечная недостаточность, атеросклероз и другие,

вы старше 65 лет,

у вас есть вредные привычки,

вы беременны или кормите ребенка грудью.

Для людей, входящих в группы риска, опасно и само заболевание, и его последствия.

Вакцинация и ревакцинация

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию заранее. При этом они объясняют, что безопаснее сделать прививку, чем переболеть. Этому есть несколько причин:

после вакцинации иммунитет более крепкий, чем после болезни,

получившие вакцину легче переносят заболевание, реже нуждаются в госпитализации,

среди привитых ниже смертность,

массовая вакцинация защищает тех, у кого слабее иммунитет, и тех, кто входит в групп риска, так как сдерживает распространение болезни.

Если вы сделали прививку двухкомпонентной вакциной, то для ревакцинации можно выбрать однокомпонентную. При этом большую эффективность показывает сочетание вакцин разных видов.

Как записаться

Это можно сделать через Единый портал государственных услуг. Вам нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу». В карточке услуги найти свою поликлинику, затем выбрать должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», после этого выбрать «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», отметить удобное время и нажать кнопку «Записаться». Записаться на прививку может любой гражданин России старше 18 лет.

Доступные вакцины

В России зарегистрированы семь препаратов для вакцинации:

«Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» «Конвасэл».

К чему нужно быть готовым

В течение одного-двух дней после прививки против новой коронавирусной инфекции могут проявиться кратковременные общие и местные реакции:

озноб

повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов)

боль в мышцах и суставах

усталость

головная боль

болезненность в месте укола

покраснение