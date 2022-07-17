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1 час назад

В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса

Lenta.ruиещё 4

В России за последние сутки выявили 4664 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За минувшие 24 часа число госпитализаций с коронавирусом составило 705, сообщил оперштаб. За этот же период 2483 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 908 809.

За сутки умерли 46 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 381 881 человек. Всего с начала пандемии в 2020 году оперштаб сообщил о выявлении 18 490 296 случаев коронавируса.

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