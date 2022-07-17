В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 4664 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций с коронавирусом составило 705, сообщил оперштаб. За этот же период 2483 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 908 809.