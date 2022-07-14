Названы запрещенные препараты для лечения легкой формы COVID

«Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с легкой или умеренной формой COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред», — подчеркивается в заявлении организации.