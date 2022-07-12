Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России

«Россию ждет то же самое, что и в других странах, в частности в США, например, недосчитывается несколько сотен тысяч случаев COVID в день. В России в любом случае это не 3,5 тысячи, а, скорее всего, 10 — 15 тысяч И, думаю, вспышку стоит ждать в августе», — объявила Баранова.