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1 час назад

Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России

Даша Краснова

Очередная вспышка COVID-19 в России может произойти в августе. Такие сроки назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Об этом сообщают на радиостанции «Ъ FM».

Биолог отметила, что новая волна заболевания в России будет протекать параллельно с общемировой, и предрекла выявление до 15 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

«Россию ждет то же самое, что и в других странах, в частности в США, например, недосчитывается несколько сотен тысяч случаев COVID в день. В России в любом случае это не 3,5 тысячи, а, скорее всего, 10 — 15 тысяч И, думаю, вспышку стоит ждать в августе», — объявила Баранова.

До этого мы рассказывали, что Маршал рассказал о возникшей после коронавируса деменции.

Коронавирус,Видео,Анча Баранова,Джордж Мейсон,
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