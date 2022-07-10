Врач предупредил о росте заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен в середине августа и осенью. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в момента последней масштабной волны коронавирусной инфекции прошло полгода, у переболевших начал снижаться иммунитет, поэтому люди будут заболевать повторно.

"Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции", - сказал специалист.

Тимаков добавил, что дальнейшая эпидемиологическая ситуация будет зависеть только от того, насколько у граждан снизился иммунитет к инфекции, дает ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса. Ранее сообщалось, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля.