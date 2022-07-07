Возвращение COVID-19: масочный режим вводят в Казахстане

«Рост заболеваемости мы начали отмечать с 16 июня текущего года. И на сегодняшний день, если даже сравнить по дням, то 30 июня мы регистрировали около 98 случаев. А на сегодняшний день регистрация уже равна 191 случаю», – объяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.