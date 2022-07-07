Возвращение COVID-19: масочный режим вводят в Казахстане

В Казахстане стремительно растет число заболевших коронавирусом. Сейчас от COVID-19 лечатся больше 1500 человек. Сложная обстановка в Нур-Султане и Алматы. Какие меры принимают, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.
С сегодняшнего дня в Алматы вступает в силу постановление об усилении санитарных мер. В городе свирепствует «стелс-омикрон» – один из самых заразных штаммов. Количество инфицированных стремительно растет. В «желтой зоне» мегаполис с 4 июля.
«Рост заболеваемости мы начали отмечать с 16 июня текущего года. И на сегодняшний день, если даже сравнить по дням, то 30 июня мы регистрировали около 98 случаев. А на сегодняшний день регистрация уже равна 191 случаю», – объяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
80% среди заболевших – невакцинированные и сделавшие прививку более полугода назад. Она остается главным способом защиты, отмечают санитарные врачи. Они просят избегать большого скопления людей, а в закрытых помещениях рекомендуют носить маски. Исключение только для детей до пяти лет.