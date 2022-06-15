Названа на 97% защищающая от госпитализации при омикроне вакцина

Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против госпитализации при заражении омикрон-штаммом составила 97 процентов при использовании бустерной прививки «Спутник Лайт» или повторной вакцинации «Спутником V». Об этом сообщили в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале Vaccines.

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Согласно исследованию, эффективность «Спутника V» с бустерной дозой против средних и тяжелых случаев составила 97,7 процента, против тяжелых и критических случаев — 98,6 процента, против критических случаев — 99,4 процента. После получения минимум одной дозы вакцины центра имени Гамалеи эффективность прививки против всех видов госпитализаций достигла 85,9 процента.

Исследование, опубликованное в ведущем западном медицинском журнале, проводилось в Москве — в нем принимали участие более одной тысячи пациентов с коронавирусом в период с 11 января по 21 февраля 2022 года.

«Исследование показывает, что вакцинация препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" обеспечивает высокую эффективность защиты от госпитализации при заболевании штаммом омикрон. Наибольшая эффективность показана при защите от критических случаев заболевания, требующих госпитализации в отделения реанимации»,