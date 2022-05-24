Раскрыта опасность подвариантов омикрон-штамма коронавируса

Ученые Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли, что подвариант BA.2 коронавируса SARS-CoV-2 штамма омикрон подобен подварианту BA.1 как по тяжести заболевания, так и в способности вызывать инфекцию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В настоящее время штамм омикрон является доминирующим во всем мире, а BA.2 считается доминирующим подвариантом почти в 70 странах. В предыдущих работах, в которых изучались рекомбинантные вирусы, было показано, что BA.2 является более патогенным, чем BA.1.

В новой работе исследователи протестировали вирусы, выделенные из организма человека. Оба подварианта омикрона вызывали менее опасный COVID-19, чем более ранние варианты коронавируса, включая дельта и исходный штамм, появившийся в конце 2019 года. Ученые также обнаружили, что существующие терапевтические моноклональные антитела и противовирусные препараты остаются эффективными против подварианта BA.2.

Плазма вакцинированных и выздоровевших людей была менее эффективна в нейтрализации обоих подвариантов по сравнению с более ранними штаммами; а плазма людей, инфицированных BA.1, оказалась менее действенной против BA.2. В то же время плазма вакцинированных, а потом заразившихся BA.1 (или более ранними штаммами) людей продемонстрировала меньшее снижение эффективности.