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2 часа назад

Терапевт рассказала о долгосрочных осложнениях коронавируса

Вечерняя Москва

Какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом, рассказала терапевт Ирина Ярцева.

Терапевт рассказала о долгосрочных осложнениях коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По словам, эксперта часто возникают различные неврологические осложнения, например, проблемы с лицевыми и слуховыми нервами. При этом она добавила, что подобные осложнения могут быть вызваны и другими вирусными заболеваниями.

Она отметила, что ежегодно куча осложнений была и от обычного гриппа: и люди умирали, и тяжело переносили инфекцию те, кто живет с сердечными патологиями, с врожденными пороками сердца, пожилые люди.

По ее словам, после коронавируса также можно столкнуться с нарушениями работы сердца. После заболевания важно контролировать состояние и посетить профильных врачей для назначения соответствующей терапии.

Ярцева добавила, что даже пациенты с серьезным поражением легких могут вернуться к полноценной жизни после периода реабилитации, передает Общественная Служба Новостей.

Коронавирус,Ирина Ярцева,
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