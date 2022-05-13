Терапевт рассказала о долгосрочных осложнениях коронавируса

Какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом, рассказала терапевт Ирина Ярцева.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По словам, эксперта часто возникают различные неврологические осложнения, например, проблемы с лицевыми и слуховыми нервами. При этом она добавила, что подобные осложнения могут быть вызваны и другими вирусными заболеваниями.

Она отметила, что ежегодно куча осложнений была и от обычного гриппа: и люди умирали, и тяжело переносили инфекцию те, кто живет с сердечными патологиями, с врожденными пороками сердца, пожилые люди.

По ее словам, после коронавируса также можно столкнуться с нарушениями работы сердца. После заболевания важно контролировать состояние и посетить профильных врачей для назначения соответствующей терапии.