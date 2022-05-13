Психиатр предупредил о нарушениях в мозге после коронавируса

Хайкин считает, что после коронавируса у пациентов может ухудшиться память, у пожилых людей — снизиться умственная работоспособность, в молодом и среднем возрасте — возникнуть тревожные расстройства. Также он предупредил о бессоннице у разных возрастных групп. По его словам, все это может развиться через несколько месяцев после перенесенного вируса. Он пояснил, что тревожные расстройства встречаются только у молодых, поскольку они более гибкие эмоционально. Кроме того, у людей с чувством повышенной ответственности также высок риск развития тревожных расстройств, заявил он.