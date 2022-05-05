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1 час назад

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса "Миробивир"

Газета.Ruиещё 13

Министерство здравоохранения России 4 мая зарегистрировало новый препарат от коронавируса - "Миробивир" - на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, следует из государственного реестра лекарственных средств.

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лекарство от компании "Фармасинтез" будет выпускаться в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой с дозировкой 150 плюс 100 мг. Срок годности препарата составляет два года. 21 апреля Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира", который был создан на основе нирматрелвира и ритонавира и разработан фармацевтической компанией "Промомед".

Кроме того, в конце марта был зарегистрирован препарат для лечения коронавируса на основе противовирусного препарата молнупиравира — "Лагеврио". Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Коронавирус,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,
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