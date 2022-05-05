Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России 4 мая зарегистрировало новый препарат от коронавируса - "Миробивир" - на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, следует из государственного реестра лекарственных средств.

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Лекарство от компании "Фармасинтез" будет выпускаться в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой с дозировкой 150 плюс 100 мг. Срок годности препарата составляет два года. 21 апреля Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира", который был создан на основе нирматрелвира и ритонавира и разработан фармацевтической компанией "Промомед".

Кроме того, в конце марта был зарегистрирован препарат для лечения коронавируса на основе противовирусного препарата молнупиравира — "Лагеврио". Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.