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5 часов назад

Иммунолог рассказал о скрытой волне коронавируса в России

Lenta.ru

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19. Его слова передает URA.RU.

Иммунолог рассказал о скрытой волне коронавируса в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его мнению, подъем заболеваемости коронавирусом в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации.

«Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при "омикроне“, "дельте“. Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля»,

— рассказал он и предположил, что к июню она может стихнуть.

Крючков назвал такие колебания естественными.

«Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются»,

— пояснил он.

Иммунолог считает, что маски в общественных местах нужно вернуть.

Коронавирус,Николай Крючков,
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