Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Врач Малышев: некоторое повышение заболеваемости COVID-19 возможно после праздников в Москве

Газета.Ruиещё 4

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что некоторое повышение заболеваемости коронавирусом возможно после майских праздников в Москве, но большим оно не будет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спрогнозирован рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения",

— рассказал Малышев.

По его словам, внутренняя миграция в стране тоже невысока, и, по его мнению, никакого значительного влияния не окажет.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может произойти в июне, существует высокий риск этого. Он подчеркнул, что гражданам не следует ждать новой волны заболеваемости, а заняться ее профилактикой.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Николай Малышев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители