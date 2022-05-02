Спрогнозирован рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников

"Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения",