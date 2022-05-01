В апреле в России выявлено меньше случаев коронавируса

В апреле количество выявленных случаев заражения коронавирусом оказалось в четыре раза меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, сделанные на основе данных федерального оперштаба.

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С 1 по 30 апреля штаб сообщил о 339 429 случаях заражения COVID-19, тогда как в марте их было 1 444 889. Также число выявляемых в сутки инфицированных сократилось до уровня сентября 2020 года. Стало меньше и летальных исходов. В апреле были зарегистрированы 7 162 смерти, в марте — 17 062.

Однако при этом из-за резкого спада заболеваемости вырос показатель летальности инфекции, представляющий собой отношение числа умерших к количеству заразившихся, — с 1,18% в прошлом месяце до 2,11% в этом.