Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
33 минуты назад

В апреле в России выявлено в четыре раза меньше случаев коронавируса, чем в марте

Реальное время

В апреле количество выявленных случаев заражения коронавирусом оказалось в четыре раза меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, сделанные на основе данных федерального оперштаба.

В апреле в России выявлено меньше случаев коронавируса
Фото: Реальное времяРеальное время

С 1 по 30 апреля штаб сообщил о 339 429 случаях заражения COVID-19, тогда как в марте их было 1 444 889. Также число выявляемых в сутки инфицированных сократилось до уровня сентября 2020 года. Стало меньше и летальных исходов. В апреле были зарегистрированы 7 162 смерти, в марте — 17 062.

Однако при этом из-за резкого спада заболеваемости вырос показатель летальности инфекции, представляющий собой отношение числа умерших к количеству заразившихся, — с 1,18% в прошлом месяце до 2,11% в этом.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил, что на данный момент в России существует высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом, который может произойти в конце мая или июне. Он призвал пройти ревакцинацию от COVID-19.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители