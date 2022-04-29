Попова: Темпы заболеваемости COVID в России снизились, но пандемия не закончилась

В России отмечается снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако пандемия не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились», – приводит слова Поповой «Интерфакс».
В ходе совещания в Сочи по вопросам подготовки к курортному сезону в Краснодарском крае глава ведомства сообщила, что инфекция заставляет просчитывать возможные риски и предусматривать необходимые мероприятия для их купирования и предотвращения возможного распространения заболевания.
Попова заявила, что помимо возможной активности инфекционных заболеваний, следует обратить внимание на болезни, передаваемые насекомыми, в том числе клещами.
«На территории Краснодарского края в течение шести лет ведется большая работа по борьбе с переносчиками. Работа успешная, работа эффективная, сейчас нужно будет обсудить, как нам продолжать эту работу, чтобы риски не реализовывались», – сказала глава Роспотребнадзора.
Попова указала и на необходимость проведения работы по предотвращению острых кишечных инфекций, к которой относится организация питания, качественного водоснабжения и обеспечение чистоты моря.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в семерку наиболее популярных у туристов регионов России входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым. По его словам, отмечается изменение направлений повышенного спроса среди туристов – популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и ряд других территорий.