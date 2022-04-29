Попова: Темпы заболеваемости COVID в России снизились, но пандемия не закончилась

В России отмечается снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако пандемия не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: МТРК «МИР» / Сергей Минеев МТРК «МИР» / Сергей Минеев

«Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились», – приводит слова Поповой «Интерфакс».

В ходе совещания в Сочи по вопросам подготовки к курортному сезону в Краснодарском крае глава ведомства сообщила, что инфекция заставляет просчитывать возможные риски и предусматривать необходимые мероприятия для их купирования и предотвращения возможного распространения заболевания.

Попова заявила, что помимо возможной активности инфекционных заболеваний, следует обратить внимание на болезни, передаваемые насекомыми, в том числе клещами.

«На территории Краснодарского края в течение шести лет ведется большая работа по борьбе с переносчиками. Работа успешная, работа эффективная, сейчас нужно будет обсудить, как нам продолжать эту работу, чтобы риски не реализовывались», – сказала глава Роспотребнадзора.

Попова указала и на необходимость проведения работы по предотвращению острых кишечных инфекций, к которой относится организация питания, качественного водоснабжения и обеспечение чистоты моря.