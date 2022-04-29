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1 час назад

Попова предупредила, что пандемия коронавируса еще не закончилась

Газета.Ruиещё 4

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавируса пока не закончилась. Об этом сообщает ТАСС.

Попова предупредила, что пандемия коронавируса еще не закончилась
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

"Абсолютно очевидно, что пандемия на закончилась, все субъекты РФ сохраняют статус ситуации высокого риска", — сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что россияне практически забыли о пандемии коронавируса на фоне отмены большинства ограничений, однако эти тенденции не гарантируют окончания проблем, поскольку подвид "омикрона" под названием BA.2 продолжает циркулировать. Также он предупредил о возможной вспышке COVID-19 осенью-зимой. По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 18 167 281 человека, выздоровели 17 517 922, умерли 375 566.

Коронавирус,Михаил Каган,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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