Попова предупредила, что пандемия коронавируса еще не закончилась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавируса пока не закончилась. Об этом сообщает ТАСС.

"Абсолютно очевидно, что пандемия на закончилась, все субъекты РФ сохраняют статус ситуации высокого риска", — сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что россияне практически забыли о пандемии коронавируса на фоне отмены большинства ограничений, однако эти тенденции не гарантируют окончания проблем, поскольку подвид "омикрона" под названием BA.2 продолжает циркулировать. Также он предупредил о возможной вспышке COVID-19 осенью-зимой. По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 18 167 281 человека, выздоровели 17 517 922, умерли 375 566.