Вирусолог рассказал, что защитит от тяжелой формы COVID

«К осени коллективный иммунитет ослабеет настолько, что возможен новый подъем. Особенно если появится новый штамм, который скорее всего придет со стороны Китая. Потому что в Китае население не переболело, и сейчас они отчаянно борются в Шанхае с тем, чтобы удержать под контролем число заболевших. Там будут еще довольно долго болеть, месяца три-четыре минимум. В это время возможно возникновение новых штаммов. Может появится какой-то штамм, который будет лучше преодолевать иммунитет, выработанный в результате вакцинирования и предыдущего заболевания коронавирусом. Поэтому вполне возможно, что осенью появится еще один пик. Но он не будет идти в сравнение с теми, что уже были»,