Россиян призвали не пропускать ревакцинацию от COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам не пропускать ревакцинацию от COVID-19.

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По словам специалиста, хотя сейчас и наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в России, не исключено, что в дальнейшем опять возникнет рост. Поэтому, чтобы обезопасить себя, эксперт советует сделать прививку.

"Я считаю, что увеличивать риски заражения коронавирусной инфекцией вообще не стоит. Поэтому, конечно, нужно ревакцинироваться. Инфекция не ушла вопреки расхожему мнению",

– подчеркнул Крючков.

Иммунолог рекомендует проходить ревакцинацию через 5–6 месяцев после предыдущей прививки от COVID-19 или через полгода после болезни. Эксперт не исключает, что летом возможен небольшой рост заболеваемости. Однако осенью ситуация будет сложнее, предполагает Крючков.

"Скорее где-то во второй половине сентября мы пойдем вверх. Поэтому сейчас хорошее время для того, чтобы ревакцинироваться",