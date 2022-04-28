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2 часа назад

Томские врачи нашли метод лечения дыхательной недостаточности после COVID-19

Русская Планета

Томские исследователи обнаружили, что ингаляции газовой смесью на основе ксенона могут помочь при повреждении легких после коронавирусной инфекции. Дело в том, что ксенон имеет свойство восстановления альвеолярно-капиллярного газообмена и выстилающего альвеолы легких вещества.

Томские врачи нашли метод лечения дыхательной недостаточности после COVID-19
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Врачи отмечают, что дыхательная недостаточность может мешать человеку длительное время. Курс ингаляций газовой смесью ксенон-кислород показал эффективность в восстановлении вентиляционной функции легких: кислород из вдыхаемого воздуха переходил в кровь. Тем самым симптомы дыхательной недостаточности уменьшились, дыхательный объем увеличился, снизилась частота дыхания и сердечных сокращений.

Метод позволил увеличить сатурацию кислорода в крови, что поможет разработать следующие способы терапии пациентов с дыхательной недостаточностью, сообщается на сайте Администрации Томской области.

Коронавирус,COVID-19,
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