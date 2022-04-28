Томские врачи нашли метод лечения дыхательной недостаточности после COVID-19

Томские исследователи обнаружили, что ингаляции газовой смесью на основе ксенона могут помочь при повреждении легких после коронавирусной инфекции. Дело в том, что ксенон имеет свойство восстановления альвеолярно-капиллярного газообмена и выстилающего альвеолы легких вещества.

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Врачи отмечают, что дыхательная недостаточность может мешать человеку длительное время. Курс ингаляций газовой смесью ксенон-кислород показал эффективность в восстановлении вентиляционной функции легких: кислород из вдыхаемого воздуха переходил в кровь. Тем самым симптомы дыхательной недостаточности уменьшились, дыхательный объем увеличился, снизилась частота дыхания и сердечных сокращений.