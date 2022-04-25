Что такое паросмия и как она связана с COVID-19

При паросмии у человека изменяется способность чувствовать запахи. Такое явление может возникнуть при длительном ковиде, утверждают специалисты.

При паросмии у человека искажается обоняние, пишет доктор Ниш Манек. При этом запахи он может ощущать и различать, но они становятся другими. Некоторые привычные вещи могут начать пахнуть для людей очень неприятно.

Например, Луиза Вуллам, когда после простуды страдала от паросмии, отмечала, что большинство продуктов для неё имеют привкус нечистот. Кроме того, многие предметы для неё тоже пахли отвратительно.

Несмотря на то что многие из нас слышали о таком явлении в связи с COVID-19, это не единственная инфекция, после которой может развиться паросмия. На самом деле появиться она может после любых вирусных заболеваний, причём встречается она у более половины людей, потерявших обоняние из-за болезни.