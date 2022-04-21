Можно ли заболеть двумя штаммами COVID-19 за месяц

Исследователи из Испании сообщают о человеке, который дважды за 20 дней получил положительный результат теста на COVID-19. Геномное секвенирование показало, что первая инфекция была вызвана штаммом Дельта, а вторая - Омикрон. Это стало самым коротким официально зарегистрированным промежутком времени между двумя инфекциями SARS-CoV-2.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первая инфекция была выявлена в ходе обычного больничного тестирования на коронавирус в декабре. У пациентки не было никаких симптомов, а геномное секвенирование подтвердило, что инфекция была вызвана дельта-вариантом SARS-CoV-2.

После 10-дневного периода изоляции женщина вернулась на работу, а 10 января 2022 года у нее появились легкие симптомы COVID-19 (кашель и лихорадка). Еще один тест снова дал положительный результат, и геномное секвенирование на этот раз показало, что инфекция вызвана вариантом Омикрон.

“Этот случай подчеркивает потенциал варианта Омикрон “уклоняться” от предыдущего иммунитета, приобретенного либо в результате естественной инфекции другими вариантами, либо в результате вакцинации”,

- говорит один из авторов работы.

“Другими словами, люди, переболевшие COVID-19, не могут считать, что они защищены от повторного заражения, даже если они были полностью вакцинированы”.