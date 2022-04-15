Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России

«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», — приводит ТАСС её слова на совещании с регионами о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2022 году.