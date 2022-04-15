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42 минуты назад

Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России

RT на русскомиещё 1

В России сохраняется угроза распространения коронавируса, несмотря на положительную динамику. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», — приводит ТАСС её слова на совещании с регионами о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2022 году.

Голикова также призвала усилить контроль за организацией летнего отдыха со стороны педагогического и медицинского персонала.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией, но заболевшие всё ещё есть.

Коронавирус,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,
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