Иммунолог рассказал об особенностях штамма XE

«По свойствам, есть вероятность, что он будет на 10 процентов заразнее ВА.2 — самого заразного подвида на сегодняшний день. Но повторюсь, что надо продолжать наблюдение», — указал эксперт, отметив, что других отличий от ВА.2 у нового штамма не выявлено.