Почему аллергики реже болеют ковидом в тяжелой форме

Американские ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что люди с аллергической астмой менее восприимчивы к тяжелой форме COVID-19. Доказано, что вещество интерлейкин-13 (IL-13) играет важную роль в защите клеток организма от заражения. К сожалению, пациенты с другими заболеваниями легких имеют высокий риск протекания инфекции в тяжелой форме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. "Рамблер" узнал у доктора, правда ли астматики менее подвержены коронавирусу и тяжелому течению болезни.