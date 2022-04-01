Почему аллергики реже болеют ковидом в тяжелой форме

Американские ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что люди с аллергической астмой менее восприимчивы к тяжелой форме COVID-19. Доказано, что вещество интерлейкин-13 (IL-13) играет важную роль в защите клеток организма от заражения. К сожалению, пациенты с другими заболеваниями легких имеют высокий риск протекания инфекции в тяжелой форме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. "Рамблер" узнал у доктора, правда ли астматики менее подвержены коронавирусу и тяжелому течению болезни.

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Комментирует Денис Прокофьев, врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач".

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На самом деле, достоверных сведений, что астматики реже болеют ковидом, нет. Есть исследования, которые показывают, что при ковиде органом мишени являются легкие с развитием бронхалитов и вирусных пневмоний. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Первое — астматик постоянно использует ингаляционные глюкокортикостероиды, то есть препараты, которые подавляют воспаление в легочной ткани. Из-за препаратов пневмония не развивается на самых ранних этапах, и астматики болеют ковидом меньше.

Второе — у астматиков тренировочные легкие. Они привыкли жить в условиях воспалительной реакции и дефицита кислорода, в то время как обычный человек к этому не готов. Вот эти два фактора и объясняют течение ковида у астматиков.

Надо учитывать, что ковид имеет осложнения не только на легочную ткань. Для вируса характерен цитокиновый шторм — неуправляемый иммунный ответ и тромбообразования. Поэтому люди с астмой больше защищены только от одной версии ковида.